¡La actriz Victoria Ruffo estrena nuevo look y luce irreconocible!

Estamos acostumbrados a ver a una Victoria con el cabello super ordenado, sus ondas que tanto la caracterizan, luciendo impecable con sus looks, por eso fue muy extraña la forma en la que apareció. La publicación ha alcanzado hasta el momento más de 30,000 likes. Archivado como: Victoria Ruffo nuevo look

Esta vez Victoria no entró en polémica por mostrar sus increíbles pasos de baile, si no que apareció con un look tipo de los años 80, el cabello completamente loco y despeinado. La gente le comenzó a preguntar que qué le había sucedido, pero la verdad es que ella lucía super sonriente en la imagen.

Victoria Ruffo nuevo look. La actriz mexicana, quien es reconocida por ser una de las más características de México, se ha ganado el corazón de miles con su enorme sencillez y carisma que tanto al caracteriza, además de ser una gran ‘tiktoker’ en donde le muestra sus mejores pasos de baile a la gente, también es catalogada como una de las mejores actrices de México.

“¿Quién te despeinó?”, “Victoria siendo Victoria”, “Parece que regresaste a los años 80”, “Me gustó el peinado, eres totalmente libre”, “Ay Vicky de verdad como nos haces reír”, “Este lado tuyo me encanta, eres bastante graciosa”, “Pareces una brujilla”, “Parece todo una rockera”, entre otros cientos de comentarios. Archivado como: Victoria Ruffo nuevo look

En cuestión de días, la imagen seria que le hicieron las telenovelas en las últimas cuatro décadas cambió, pues a través de sus videos proyecta a una mujer madura, sí, de 59 años, pero muy alivianada y sin temor al qué dirán. “Soy malísima para el baile, tengo dos pies izquierdos, el ritmo en las orejas”, dijo. Archivado como: Victoria Ruffo nuevo look

A Victoria Ruffo no le importa hacer el ridículo, ella es feliz bailando y lo seguirá haciendo, porque dijo se divierte mucho con los videos que hace para TikTok donde es la nueva sensación. Jóvenes y adultos le han dado miles de corazones a la clips de la heroína de las telenovelas cuyos movimientos la han hecho viral.

Victoria Ruffo nuevo look: No le teme a lo que dirán

De acuerdo con Agencia Reforma, también comentó que ella a pesar de las críticas, se divierte mucho haciéndolo. “Pero pues es que yo no lo estoy haciendo así como: ‘¡Véanme!, ¡qué bonito bailo!, ¡qué profesional soy!’. Yo me divierto mucho, me da mucho gusto poder compartir un juego con mis compañeros, que mi sigan la onda y que la gente se divierta o se ría conmigo”.

La estrella de una lista grande de telenovelas como La Fiera, Juana Iris, La Madrastra y Corona de Lágrimas, ha conquistado a un público virtual por su simpatía, y está llegando a otros mercados.

“Ya les dije que yo no bailo, que yo nomás me divierto un ratito. “Estoy impactada, la verdad, que haya tenido éxito”, agregó. Archivado como: Victoria Ruffo nuevo look