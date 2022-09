La gente se pone furiosa por el nombramiento de Camila

En el video se cuestiona si el honor de la reina Camila es lo más adecuado y la gente opinó furiosa: “Nooo se lo merece!!!!!!!”, “Y no se lo merece por ser amamante de Carlos cundo Dianna vivía!”, “No merece nada”, “Diana si lo merecía”, “no lo merece porque qué méritos tiene que hizo en su vida, lo que yo recuerdo destruyó un matrimonio”, “Diana ya está muerta. Ella es la esposa ahora y el amor de su vida”.

Más personas sentenciaron: “Claro que no lo merece”, “La Camila no lo merece”, “Que barbaridad no se merece que se le dé el lugar de reina”, “Es evidente su inclinación, siempre fue a la amante de su hijo, después de destruir la vida de la princesa Diana”, “Pues amanecerá y veremos si la aceptan con el pasado que tuvo con Carlos y la princesa Diana, los humanos no somos tan fáciles de perdonar esa clase de ofensas”, opinaron más personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CAMILA Y LA CARTA DE LA REINA ISABEL II.