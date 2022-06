Doom Of Love: No te querrás perder este drama turco, donde un hombre llamado Firat se enamora de una mujer después de haber caído en la bancarrota.

Ned’s Declassified School Survival Guide: Seasons 1-2: La vida en la secundaria no es tan sencillo: Acompaña a Ned y a sus amigos a enfrentar las aventuras escolares en la adolescencia.

Kenan and Kel: Seasons 1-2: El dúo más famoso de Nickelodeon llegará a Netflix ¡No te pierdas la temporada 1 y 2 de Kenan y Kel!

The Future Of: ¿Cómo será la tecnología en el futuro? Echa un vistazo a esta interesante serie.

All That: Seasons 2-3: Es hora de reír con las temporadas dos y tres de esta serie de sketches de comedia.

The Umbrella Academy: Season 3: The Umbrella Academy regresa con más aventuras que nunca.

The Mist: En esta historia de terror, un hombre y su hijo quedan varados en una tienda mientras su pueblo es invadido por misteriosos seres.

The Hidden Lives of Pets: Descubre cómo es la vida de tus mascotas en este interesante documental.

Bruna Louise: Demolition: Bruna Louise no se guarda nada de su vida romántica en este especial de comedia ¡No te lo pierdas!

Estrenos en Netflix el jueves 23 de junio

Best of the Fest: Revive los mejores momentos del festival de comedia de Netflix.

First Class: Un grupo de jóvenes relatan cómo es la vida de las élites en Barcelona.

Queen: Después de ser plantada en el altar, una mujer decide disfrutar su luna de miel.