“Comenzó como una conversación entre estudiantes de que realmente no queríamos estrechar la mano del presidente en la graduación… Entonces, pensamos ¿qué podemos hacer en lugar de eso? Y surgió la idea: ¿por qué no repartimos una bandera del orgullo?”, apuntó Guillot .

Alrededor de 50 estudiantes que se graduaron recientemente de la Universidad Seattle Pacific decidieron no estrechar la mano de Pete Menjares, presidente interino de la Universidad, en su lugar decidieron tomar ‘reprimenda’ por una política de la institución con la que no están de acuerdo.

Video capturó la polémica protesta

En diversas redes sociales videos de la protesta fueron compartidos provocando todo tipo de comentarios. “Todos ustedes son increíbles y van a ser los que marcan la diferencia en este mundo”, “Estoy tan agradecida de que hayan hecho esto”, “La mejor idea”, comentaron algunos.

Pero no todo fueron comentarios positivos, ya que para muchos la protesta no tuvo sentido: "Claman por tolerancia pero no toleran opiniones diferentes… Si no te gustan las reglas, nadie te obliga a estudiar en esa Universidad", comentó un usuario en el video original.