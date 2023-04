El vocalista de ‘La Trakalosa de Monterrey’ entra en nueva polémica

La ex esposa del cantante lo acusa de lo peor en redes sociales

Al cantante no le queda de otra más que defenderse

Edwin Luna se defiende: El vocalista de ‘La Trakalosa de Monterrey’ Edwin Luna, está involucrado en un nuevo escándalo, ahora, no tiene nada que ver con su esposa, si no que le están surgiendo nuevos problemas al cantante luego de reaparecer con el hijo que tuvo con su ex Erika Monclova.

Y es que Erika salió a hablar mal del intérprete del intérprete de ‘Broche de Oro’ luego de que apareciera Edwin interpretando un tema junto a quien es su hijo mayor. Sin embargo la ex del cantante no se quedó callada y atacó con uñas y dientes a Edwin quien ahora, ha decidido salir a defenderse.

Edwin Luna se defiende: Ex del cantante se le lanza con todo y lo ataca con duras palabras

Fue por medio de un video que publicó Luna en sus redes sociales, que el intérprete de ‘Borracho de Amor’ decidió defenderse ante las acusaciones y la ola de críticas que su esposa le lanzó. Esto, luego de que Luna lanzara una canción con su hijo mayor con quien tuvo con Erika Monclova.

“Así fue la horrible noche de ayer, luego no digas que la oportunidad, no se te dio, aclaro, no me interesas, sólo eres el papá del niño, por qué no saber dividir las cosas, y así como pediste públicamente, y por este medio de igual manera”, dijo la ex del cantante.