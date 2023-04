Piqué dio sus primeras declaraciones tras los frecuentes ataques que recibe.

Se colocó junto en medio de la polémica por llamar latinoamericana a Shakira.

Shakira responde de manera contundente a su ex.

Respuesta Shakira a Piqué latinoamericana. Después de que la cantante colombiana hiciera su colaboración con Bizarrap, las redes sociales comenzaron a estallar reaccionando ante la letra que Shakira utilizó ‘aniquilando’ por completo a su expareja y a la actual novia de Piqué, pero ahora, un nuevo video donde el exfutbolista por fin habla de las críticas que ha recibido se ha vuelto viral.

Si bien, en las últimas canciones de Shakira se notan letras directas para Gerard Piqué y también dirigidas a Clara Chía, por lo que por primera vez el exdefensa del Barcelona ha decidido romper el silencio y reacciona a las duras críticas que ha recibido luego de haber dejado a la colombiana por otra mujer.

La controversial entrevista de Piqué donde llama latinoamericana a Shakira

En una reciente entrevista que circula en la cuenta del programa ‘El Gordo y La Flaca’ dentro de la plataforma de Instagram, Piqué fue cuestionado sobre los constantes ataques que recibe mediante las diferentes redes sociales desde que se dio a conocer su separación con Shakira.

“Mi expareja es latinoamericana y no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales, de gente que es fan de ella y que dicen barbaridades miles, no me importan nada, de verdad, es cero, porque es que no los conozco de nada, son gente que vete a saber tú… Están ahí, no tienen vida y por eso están ahí”, comenzó diciendo Gerard Piqué. Archivado como: Respuesta Shakira a Piqué latinoamericana.