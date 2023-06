«Normal, me cuido. Trato de cuidar mi alimentación, el ejercicio, lo mismo que muchos», destacó Yáñez. Además al momento de cuestionarle sobre los recientes ‘arreglitos’ a los que se había sometido para mejorar su rostro el artista mexicano dijo:

Una grabación compartida por la cuenta de Instagram @lalenguateve dejó ver cómo luce a sus 62 años el famoso actor mexicano, sin embargo, las reacciones del público no precisamente fueron favorecedoras para el también artista de cine, teatro y televisión.

A través de redes sociales se ha viralizado una de las últimas apariciones del actor, ahora no se trataría de algún altercado con la prensa, sino por su físico. Se trata del galán de novelas Eduardo Yáñez quién es criticado por su apariencia que sorprendió a todos.

Sin embargo, no todo terminaría bien para Eduardo Yánez, pues al mostrarse en esta reciente entrevista tal parece que para sus seguidores fue una total sorpresa ver su rostro, pues a pesar de que se dijo evitar el botox algunos señalan que ya hasta abusó de su uso.

Finalmente, al señalarle si en algún momento se ha cuestionado dejar de ser guapo el actor sólo respondió entre risas que no era algo en lo que pensara, sin embargo destacó que agradecía la consideración por el cumplido hacía su físico.

Usuarios lo llenaron de criticas: «Parece un muñeco de goma»

Algunos usuarios de redes sociales no dudaron en comentar el video y externar su opinión sobre cómo luce a sus 62 años el actor. Situación que dividió las opiniones, pues algunos lo tachan de exagerado y oros más halagan su belleza.

«Dios mío parece un muñeco de goma», «Está todo inflamado», «Tanto que me gustaba y ahora, me asusta», «Se parece a Juan Gabriel», «Se ve muy raro… era guapo», «Tiene botox hasta en la lengua» y «A mi me encanta él», fueron algunos de los comentarios recibidos para el actor. DA CLICK AQUÍ para ver como el galán de novelas Eduardo Yáñez es criticado por su apariencia que sorprendió a todos.