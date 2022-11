“Para los que me dicen que soy puro Photoshop. Empezamos ya con @javierderma un tratamiento integral que años no me hacía para rejuvenecer y mejorar la piel que la destruí por tanto sol. La próxima semana verán los cambios”, dijo Laura Bozzo en el texto que acompaña el video. Archivado como: Laura Bozzo botox

“No abuse de los filtros”

Primero la víctima fue el hombre que está inyectando el botox en el rostro de la peruana, ya que la vestimenta que estaba utilizando no era digno de un médico. El hombre lució una playera en color negro transparente acompañado de un chaleco estilo peluche: “¿Y este señor es un doctor? Pregunto porque con esa vestimenta que trae no se ve profesional”, “¿Qué clase de doctor se viste así para realizar un procedimiento serio de estética?”, dijeron algunos usuarios.

“Por tomar sol y por tener casi 80 años”, “Las arrugas de vejez no son por tomar tanto sol”, “Te sirvió La Casa de los Famosos porque te diste cuenta del deterioro que tenías”,”No abuse de los filtros, se ve su rostro muy editado”, “¿Por qué nos engañan? No exageren con el filtro”, “¿Por qué no se muestra como es? Hay que aceptar la edad”, “Está terminando todos los filtros del mundo, deje algo”, “Demasiado falsa la foto”, “Mirale las manos, eso no pega ni con filtros”, continuaron los comentarios. Con información de El Universal, El Diario NY, y La Opinión. Archivado como: Laura Bozzo botox.