Ana María Polo confirma que está bien

“Ojalá que podamos de una vez parar estos rumores y recuerden buscar siempre fuentes oficiales para confirmar cualquier información. Los quiero y estoy bien!”, escribió la Dra Polo luego de que una de sus seguidoras quería confirmar de su viva voz que estaba bien y que no le había pasado nada. Por esta razón, subió este video.

“La primera vez que me ‘mataron’ en el Internet yo estaba de viaje y mi pobre madre, alguien la llamó, y como yo estaba de viaje no se pudo comunicar conmigo. y ya hasta que pudo, no la podía entender porque lloraba tanto y pensó que me había pasado algo en ese viaje. Todo esto son ‘fake news’ y tiene un propósito monetario muy grande”, expresó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).