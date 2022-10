Anahí se ‘robó las miradas’ de los asistentes a la boda de Maite Perroni

Los ex RBD se reencontraron sin Dulce María y Alfonso Herrera

La cinturita de Anahí dio de qué hablar ¿ya la tiene más pequeña que Thalía?

Este fin de semana por fin se casó la ex RBD Maite Perroni en una boda a la que asistieron diversas personalidades del mundo del espectáculo, entre ellos su ex compañeros de agrupación, pero sin duda fue Anahí quien se llevó las miradas de todos no sólo al aparecer bailando y cantando con la novia sus éxitos de Rebelde si no también por cómo lució.

Y es que la boda al parecer fue al atardecer por lo que muchas luminarias no se fueron tan ‘arregladas’ como lo amenizaría un evento de dicha envergadura, sin embargo con su estatus de ‘estrellas’ fue más que suficiente para que la boda de Maite Perroni destacara junto con sus invitados.

Anahí tuvo reencuentro con sus ex compañeros de RBD

Anahí se tomó muchas fotos con sus amigos y en una de ellas se puede ver muy feliz por la recién casada Maite Perroni mientras ya estaban en la fiesta a la que también asistieron Christopher Uckermann y Christian Chávez a quienes la edad les ha sentado mucho mejor que a Alfonso Herrera y Dulce María quienes actualmente lucen más ‘grandes’ de lo que son.

Mientras Christopher y Christian optaron por coincidir en el color de los trajes, azul rey, Anahí lució un vestido en negro con tonalidad rosa en la parte de la falda sin embargo fue un accesorio el que llamó la atención y por lo que mucha gente no se limitó a compararla con Thalía y eso fue su cinturita.