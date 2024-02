Don Pedro Rivera rompe el silencio tras escándalo con sus nietos

«Por las malas influencias… Hay muy poca lealtad. Son mis nietos y nunca dejaré de amarlos, no estoy en contra de ellos», declaró Don Pedro Rivera.

Durante el programa de ‘Al Rojo Vivo’, el hombre no dudó en hablar al especto sobre la tensión que existe entre la familia después de la pelea legal que enfrentaron.

En dicha conversación, terminó revelando que aún no logra comprender completamente lo que sucedió con Chiquis.

¿Le dolió la separación con sus nietos?

El proceso legal iniciado por los nietos de Don Pedro y Jenni Rivera contra la disquera ‘Acuario’ añade una capa adicional de complejidad a la situación.

La disputa legal se centra en la presunta utilización indebida de la imagen de Jenni Rivera, una figura que sigue siendo una influencia poderosa en la industria musical.

«Creo que los hijos deberíamos tener un respeto, al menos lealtad en lo que uno hace», señaló Rivera en las últimas declaraciones que ofreció.

«Me siento tranquilo porque creo que todo lo que he hecho, lo he hecho bien. Claro que duele, lo que sí me asombra es que sea de la misma sangre», mencionó.