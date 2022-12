“Normalmente nadie te dice lo que tienes. Yo con esto que estoy pasando duré muchísimos años, hasta que de plano llegué a descubrirlo. En el otro servicio médico que tenía fui y les dije que tenía una hernia, salió el doctor, me vio la ingle y dijo que no tenía nada y que cuando creciera regresara. Hasta que me fui con el Dr Carlos Moreno, el me examinó con sus manos, me subió los testículos y descubrió la hernia . Después de eso me mandó a un laboratorio y salió que no tenía nada (por equivocación de las enfermeras)”, comenzó relatando Rivera para detallar que finalmente si le detectaron una hernia tras varios estudios y examinaciones.

El también cantante y productor musical detalló estar bien

Finalmente, el también cantante de música regional y productor musical extendió la recomendación a su público de no enfermarse, ya que es lo peor que podrán llegar a sentir al encontrarse en cama, sin movimiento y sin la vitalidad necesaria si es que no se previene una enfermedad. “Gracias a Dios me siento bien, estoy bien y no pasará absolutamente nada. No me ha pegado ningún ataque, no estoy débil. Estoy fortalecido, lo que pasa es que son errores que nunca me descubrieron. Muchas gracias“, concluyó Don Pedro al experimentar una operación sin fracaso.

Según detalla TVNotas, la grabación del patriarca de los Rivera aparece después de que su hijo Juan Rivera diera declaraciones en el programa Hoy sobre que la operación de su padre había sido exitosa, sin embargo no ofreció detalles sobre cual era el padecimiento por el que tuvo que ser intervenido. Información obtenida de Telemundo y TV Notas. Da click aquí para ver las declaraciones completas de Don Pedro Rivera.