¿Qué se tiene que hacer para prevenir el virus de la culebrilla?

Luego de eso dio una breve información para las personas que no les dio varicela durante su infancia, “Sí a usted no le dio varicela, no le va a dar culebrilla de manera espontanea pero tiene que tener cuidado de que alguien no se lo transmita”, es la forma en como concluyó su video el médico puertorriqueño. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

Cuando Adamari López decidió ponerse la vacuna contra la culebrilla comentó que esta tiene efectos secundarios como cualquier otra, tales como fiebre, escalofríos, dolor de cuerpo, migraña, cansancio, tal como si fuera a dar una gripe, la puertorriqueña destacó que es recomendable aplicarla después de cumplir los 50 años. Archivado como: Doctor Juan Rivera culebrilla.