Siguen las reacciones tras la muerte de Diego Bertie

Muchas personas creen que el actor y cantante peruano se habría suicidado

Su manager, Carlos Sánchez, fue de las últimas personas que habló con él

¡Una tragedia! Horas después de que se diera a conocer que el actor y cantante peruano Diego Bertie perdiera la vida luego de caer del piso 14 de un edificio, muchas personas creen que el artista se habría suicidado. Su manager, Carlos Sánchez, fue de las últimas personas, si no que el último, que habló con él.

Por medio del canal oficial de YouTube de RPP Noticias, se muestra un video donde Carlos Sánchez ‘da la cara’ ante representantes de diferentes medios de comunicación de Perú, a quienes les compartió que estaba consternado por la noticia y que simplemente estaba en shock.

¿Qué pasó con Diego Bertie?

A las afueras del Hospital José Casimiro Ulloa, ubicado en la localidad de Miraflores, en Lima, Perú, el manager de Diego Bertie reveló que no creía que el hecho de que se cancelaran algunas presentaciones del artista tras haber dado positivo a Covid-19 le hubiera afectado a tal grado de deprimirse o atentar contra su vida.

“Estaba súper contento (respecto al relanzamiento de su carrera musical)… No he hablado con nadie, sobre este tema yo no conozco nada porque conozco igual que ustedes. Yo hablé con él en la mañana y eso fue todo…”, expresó Carlos Sánchez, aunque aún habría más por compartir.