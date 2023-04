Lugares impresionantes para celebrar el romance

Estas opciones no son de este planeta

Buenos momentos vivirás

Aunque el matrimonio igualitario o matrimonio gay aún no es legal en todos los estados, la Luna de Miel sigue siendo un placer para todos. La buena noticia es que los destinos para disfrutarla realmente han evolucionado con los años. Hoy la tendencia es adaptar la luna de miel a la personalidad de la pareja que se casa, lo que es genial, y muchas parejas homosexuales están buscando un destino gay friendly para celebrar su amor.

Según David K.C., autor deLa guía completa para las bodas gays y lesbianas (Eng:The Complete Guide to Gay and Lesbian Weddings), “Algunas de las lunas de miel más memorables han sucedido enteramente en una habitación de hotel”, pero no dejes que eso te impida elegir un destino fantástico para tu luna de miel gay. Dicho esto, ¡aquí tienes nuestra lista de favoritos!

5. Guatemala

Este es uno de los destinos más desconocidos para una luna de miel gay. Guatemala es un país hermoso lleno de historia maya para explorar. Consejos: si la historia es lo tuyo, visita las ruinas del lago de Atitlán

4. Luna de miel: Vietnam

Cualquiera puede decir que fueron a las Bahamas, pero Vietnam es un país hermoso con mucho que ofrecer.Consejos: chequea el Ninh Van Bay donde podrás relajarte en la playa disfrutando de vistas a la montaña.