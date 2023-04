Alternativas para tener una gran luna de miel con tu pareja

Las opciones te sorprenderán

Ten una película sin paragón en ellos

Aunque el matrimonio igualitario o matrimonio gay aún no es legal en todos los estados, la Luna de Miel sigue siendo un placer para todos. La buena noticia es que los destinos para disfrutarla realmente han evolucionado con los años. Hoy la tendencia es adaptar la luna de miel a la personalidad de la pareja que se casa, lo que es genial, y muchas parejas homosexuales están buscando un destino gay friendly para celebrar su amor.

Según David K.C., autor deLa guía completa para las bodas gays y lesbianas (Eng:The Complete Guide to Gay and Lesbian Weddings), “Algunas de las lunas de miel más memorables han sucedido enteramente en una habitación de hotel”, pero no dejes que eso te impida elegir un destino fantástico para tu luna de miel gay. Dicho esto, ¡aquí tienes nuestra lista de favoritos!

5. Lesbos y Mykonos, Grecia

Lesbos y Mykonos tienen relación con la comunidad gay desde los tiempos de Safo la poetisa erótico griega del mundo antiguo. Pasó tiempo en Lesbos para estudiar su cultura y, a menudo, centra su poesía en otras mujeres. Consejos: el Super Paradise hotel da fiestas todas las noches.

4. Un viaje a Miami y Key West

Puedes adaptar fácilmente tu viaje durante todo el año. Tienes “La fiesta de invierno” en marzo, el Gay and Lesbian Film Festival en abril, “Aqua Girl Weekend” en mayo o asistir la “The White Party” en noviembre. En Miami es hogar de una de las mejores playas nudistas, la Playa Haulover, que también tiene una sección gay.