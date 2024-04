La ‘quinceañera’ Rubí aparece en traje de baño y hace revelación sobre sus preferencias

Quinceañera Rubí sale del clóset

De acuerdo al portal de ‘El Sol de San Luis’, la mexicana señaló que su familia no está completamente al tanto de este aspecto de su vida.

Sin embargo, Rubí mencionó que su hermana es la única que sabe completamente lo que sucede en su vida sentimental.

«Veo que muchas personas me preguntan sí me gustan las mujeres o no… Sí he tenido una que otra noviecilla, ¡pero pues realmente han sido tres!», reveló.

«He tenido más novios, pero sí me han atraído las chicas», expresó Rubí durante su transmisión en vivo, mostrando una parte más íntima de su vida a sus seguidores. Para ver mejor las fotos da clic AQUÍ.