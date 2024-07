«Mis dosis de ansiolíticos han subido por mi mamá, he estado tomando más ansiolíticos de lo normal porque no puedo, si yo dejo que mi mente siga… mi mente va muy rápido», dijo llorando.

La mamá de Gala Montes ¿no acepta que es bisexual?

Llorando, Gala mencionó: » yo no quise estar con una persona que me hiciera la ley del hielo, que me manipulara, que me amenazara, que me hiciera llevarme mal con mi hermana, que fuera homofóbica».

«Soy bisexual, mi mamá es homofóbica, esa también es otra cosa que le cuesta trabajo entender, también por eso me salí de mi casa porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera», expresó.

«Mamá tienes dos hijas muy inteligentes, muy bisexuales por cierto las dos. Y vamos a seguir viviendo nuestra vida», dijo Montes.

La protagonista de telenovelas amenazó a su madre que de seguir despotricando de ella en revistas o medios, procedería legalmente en su contra.