Se ha terminado la lista de los destinos para una luna de miel especial

Te compartimos los últimos cinco destinos

Las selecciones no te decepcionarán

Aunque el matrimonio igualitario o matrimonio gay aún no es legal en todos los estados, la Luna de Miel sigue siendo un placer para todos. La buena noticia es que los destinos para disfrutarla realmente han evolucionado con los años. Hoy la tendencia es adaptar la luna de miel a la personalidad de la pareja que se casa, lo que es genial, y muchas parejas homosexuales están buscando un destino gay friendly para celebrar su amor.

Según David K.C., autor deLa guía completa para las bodas gays y lesbianas (Eng:The Complete Guide to Gay and Lesbian Weddings), “Algunas de las lunas de miel más memorables han sucedido enteramente en una habitación de hotel”, pero no dejes que eso te impida elegir un destino fantástico para tu luna de miel gay. Dicho esto, ¡aquí tienes nuestra lista de favoritos!

5. Napa Valley, California

Si el vino es lo tuyo, no te pierdas Napa Valley, California. Consejos: visita la parrilla Brannan para un buen brunch, almuerzo, cena o vino.

4. Waikiki, Hawaii

Es el destino por excelencia para una luna de miel hetero o gay. Consejos: si estás buscando algo de diversión, ve al Lei Stand y Bar de Hula el sábado para subirte al crucero gay en catamarán. Son aparentemente legendarios en la comunidad gay.