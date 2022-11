Despedida soltera Tiffany Trump: ¿No está feliz por su hija?

Las fotografías que se han dado a conocer de Donald Trump escoltando a su hija en lo que parece ser el ensayo de la boda de Tiffany se puede observar como el también empresario tiene un rostro muy serio y no parece estar feliz por su hija menor, ¿Tanto le afectaron las votaciones?

“La noche se puso amarga, desapareció sin despedirse de nadie”, dijo una fuente al medio New York Post. Una segunda fuente le dijo al Post el viernes que el estado de ánimo de Trump sigue siendo tan severo después del decepcionante desempeño del Partido Republicano en las elecciones intermedias. Con información de The US Sun, Vanity Fair y New York Post.