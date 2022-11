Jesús Castro rompe el silencio en exclusiva para Mundo Now sobre su nueva serie

Diario de un Gigoló se estrena este 12 de noviembre

Revela lo que piensa de los realitys Jesús Castro Diario de un Gigoló. Diario de un Gigoló, que se estrena en un especial de 2 horas el sábado, 12 de noviembre por las pantallas de Telemundo. La serie está protagonizada por Adriana Barraza y Jesús Castro. Diario de un Gigoló es una provocativa miniserie que cuenta la historia de Emanuel, un acompañante masculino que vive una vida de libertad y lujo. Después de soportar la violencia y la pobreza durante su infancia, Emanuel forja un fuerte vínculo con Minou, una empresaria que lo toma bajo su protección y lo ayuda a convertirse en un codiciado acompañante masculino. Ahora el protagonista español habla en exclusiva para Mundo Now. El destino cambia cuando Ana, una de sus clientas más frecuentes, le ofrece un duro trabajo: seducir a su hija Julia para aumentar su autoestima. Emanuel inesperadamente se involucra románticamente con Julia, haciéndolo dudar de sus elecciones de vida. Consumida por los celos por la relación que promovió, Ana amenaza con revelarle la verdad sobre Emanuel a su hija para poner fin a su romance. Cegado por su amor por Julia, Emanuel no ve los peligros que afectan su incierto futuro juntos y su complicada vida como gigoló. Jesús Castro Diario de un Gigoló: ¿Valieron la pena esos seis meses de espera en los que te tenían con la duda si te habían dado el papel de Emanuel? “Pues sí, obviamente dicen que las cosas que merecen la pena toman su tiempo y en este caso así fue. Tardé bastante, pero al final lo conseguí. Ahora, viendo el resultado y la aceptación que tiene entre la gente, pues no puedo estar más contento y más orgulloso también de la decisión que tomé”. De igual manera, habló de los retos para hacer su personaje, incluso tuvo que entrevistar a un verdadero gigoló para poder hacer este papel: ” Conocí a un tipo, tuve una charla y pues me di cuenta de lo importante que es. Necesitan agradar, necesitan ser el centro de atención, tanto física como emocionalmente también. Y lo que sí, que de este tipo no vi mucho, quería meter en Emmanuel esa sensibilidad, como que los gigolós un poco en el caso particular de este, pues como que no sentía mucho, casi estaba robotizado, sabía lo que tenía que hacer minuciosamente, pero no porque lo sentía, sino porque era el modus operandi o así de gustar y de atraer a más clientas”.

Jesús Castro Diario de un Gigoló: ¿Tu tomas los retos y a partir de ahí, se cambia un poco el destino de tu vida? “Soy bastante, pues en ese sentido soy de impulsos, de sí me llega una oportunidad. Me gusta salir de mi zona de confort, me gusta no quedarme mucho tiempo donde mismo y me gusta vivir cosas diferentes, entonces tanto personal como laboralmente, sí creo que es muy importante salir de la zona de confort y arriesgarte y hacer los retos, o al menos proponérselo desde el cariño, desde el trabajo, el esfuerzo”. “Es decir, me tiro a la piscina con todo y sí, sin un respeto y sin esa humildad que de ver el trabajo. Pero, creo que sí es importante en toda oportunidad que la vida te dé, pues aprovecharla y trabajar para sacarle el jugo, que ha sido lo que ha pasado con Emmanuel un poco”. Archivado como: Jesús Castro Diario de un Gigoló

¿Cómo fue tu experiencia de trabajar con Adriana Barraza y Fabiola Campomanes? “Sí, la verdad que Adriana creo que como actriz la conocemos todos, por lo tanto, yo poco tengo que decir más allá que es una compañera increíble, que ha sido un placer brutal y que, pues, que ella hiciera de mi mamá y la verdad que me llevo de verdad una como bien has dicho, una maestra, pero sobre todo una gran persona también”. “Y bueno, pues con Fabi, fácil, yo la quiero. O sea, Fabi es divertida, es inteligente, creo que se ha marcado un personaje increíble y era de los más complejos y yo como persona. A Fabiola la quiero, la amo y la admiro, así que poco más te puedo decir”. Archivado como: Jesús Castro Diario de un Gigoló

¿Lo que nunca volverías a hacer es estar en un MasterChef o en un reality? “Pues en España desde luego que no, y no sé, también dependerá del formato, aunque sea el mismo. Dependerá del país también, pero, pues, yo jamás he entrado a un reality. De hecho, creía que MasterChef era un talent de cocina, pero bueno, luego me decepcionó un poco porque es más talent. Lo que quieren es contenido y que la gente discuta. Y al final, pues yo iba a cocinar porque cocino desde que tengo 15 años. Me gusta mucho la cocina y comer también, por supuesto”. “Y bueno, fue una experiencia más como hablamos, miedo, pues no, no tenía ninguno, pero a veces también es lo que pasa que cuando te tiras a la piscina porque tú la veas llena no quiero decir que esté llena, a veces te tiras, está vacía, pero bueno, te das cuenta y ya sabes, para la siguiente que hay agua o no hay”. Archivado como: Jesús Castro Diario de un Gigoló.