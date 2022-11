Donald Trump esta ‘furioso’ por la pérdida de Dr. Oz y culpa a Melanie Trump

Donald Trump esta ‘furioso’ por la pérdida de republicanos

Aseguran que culpó a Melania Trump sobre los hechos ocurridos

“Todos eran malos candidatos”, le advirtieron a Trump ¡SE DESQUITA CON SUS ASESORES! Donald Trump, parece no estar muy conforme con las elecciones intermedias y sus resultados. Por ende, funcionarios cercanos al político republicano declararon que está furioso y por esa razón, estalló en contra de su círculo interno a pesar de las advertencias que lanzaron sobre los candidatos seleccionados. El 8 de noviembre, se llevó a cabo las elecciones intermedias y en diversos estados del país, los republicanos se coronaron como los favoritos y volvieron a ser elegidos; aunque claro, la votación demostró que los demócratas también tuvieron buenos números y por ello, Trump se mostró molesto ante los resultados que no obtuvo en poder de los republicanos. DONALD TRUMP ESTALLA DE FURIA Donald Trump, una vez más, está en el ojo del huracán tras los resultados de las elecciones intermedias. De acuerdo con los resultados obtenidos, se dio a conocer que Trump explotó en contra de su círculo interno después de que se dio a conocer la pérdida del Dr. Oz por el Senado de Pensilvania, indicó el New York Post. La derrota del republicano Dr. Mehmet Oz, trajo para los republicanos una respuesta negativa y la preocupación debido a las decisiones que tomó el expresidente de los Estados Unidos para elegir a los candidatos de esta ronda electoral. Inclusive, se llegó a mencionar que Trump culpó a Melania Trump de los resultados.

¿En contra de su esposa? Fue la reportera del New York Times quien indicó en redes sociales sobre este incidente. De acuerdo con las declaraciones que obtuvo de fuentes cercanas a él, mencionaron a Maggie Haberman que el republicano estaba culpando a las personas que le aconsejaron respaldar a Oz, por haber perdido las elecciones; al igual, señalaron que fue una noche difícil para él. “Trump está realmente furioso esta mañana, en particular con respecto a Mehmet Oz, y está culpando a todos los que le aconsejaron respaldar a Oz –incluyendo a su esposa-, describiendo que no fue su mejor decisión, según fuentes cercanas a él”, indicó la reportera del New York Times, Maggie Haberman.

¿No está molesto? Las declaraciones de Maggie Haberman, respaldan los rumores de la posible molestia de Trump por los resultados que en la noche del martes se dieron a conocer. De acuerdo con la agencia The Associated Press, si los resultados de las elecciones intermedias no se habían solidificado, la narrativa de los medios claramente lo había hecho. Buenas noches para los demócratas. Mala noche para los republicanos. Mala noche, especialmente, para Donald Trump. “Hay gente que presiona a Trump para que reprograme su anuncio la semana que viene, y varios republicanos le han preguntado por mensaje si lo hará, pero es arriesgado y sería reconocer que está herido por lo de ayer, algo que algunos de sus asesores insisten en que no es así”, indicó Haberman en un tuit.

Donald Trump Melania Trump: ¿Se fueron en contra de Trump? Trump, quien optó por no anunciar una candidatura para 2024 la noche anterior a las elecciones, enfrentó una evaluación mediática particularmente dura. Un análisis del Washington Post explicó, "por qué las elecciones de 2022 fueron un desastre para Trump", informó The Associated Press. El sitio web de Fox News publicó un flujo constante de historias con titulares dañinos: "Vance respaldado por Trump, no menciona al expresidente en el discurso de victoria". "El republicano Brad Raffensperger, vilipendiado por Trump, vuelve a ganar en Georgia". Y, "los conservadores señalan con el dedo a Trump después de los decepcionantes resultados electorales del Partido Republicano", declaró AP.

Donald Trump Melania Trump: ¿Admite derrota? El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) admitió este miércoles que los resultados de su partido en los comicios de medio mandato han sido "en cierto modo decepcionantes" al no producirse la ola roja en el Congreso que los conservadores y algunas encuestas auguraban, informó la agencia EFE. En un mensaje en su red social, TRUTH, el exmadantario dijo que "de cierta manera las elecciones de ayer fueron en cierto modo decepcionantes", aunque enseguida matizo que, según su punto de vista "personal", fueron un triunfo, destacó la agencia EFE. Por el momento, el anuncio de Trump sobre una posible candidatura a 2024 no fue rectificado.