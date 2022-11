"YA NO ME CULPEN MÁS". Michelle Galván, conductora de Primer Impacto repara el 'daño' que le hizo a su hija y pide perdón a las mamás (VIDEO)

La pequeña Megan fue evidenciada por su mamá quien le pretendía hacer un ‘look’ más fresco cortándole el fleco para que la niña cautivara a todos pero lo cierto es que terminó haciéndolo mal y encima al grabar el resultado provocó que las críticas no se contuvieran con ella ocasionando hasta que tuviera que pedir perdón.

Y es que hace unos días, la conductora de Primer Impacto cometió una atrocidad con su hija Megan y por no querer llevarla al peluquero o estilista ella misma decidió cortarle el fleco pensando que sería algo fácil y le quedaría a la perfección cuando el resultado fue todo lo opuesto, tanto así que se ganó las críticas de sus seguidores .

La presentadora de Primer Impacto ¿hizo llorar a su hija?

Aunque la pequeña Megan utilizaría una peluca para su disfraz de Halloween, a Michelle Galván se le ocurrió que la niña podría hacerla de ‘Merlina Adams’ con el fleco corto y una cabellera lacia, pero al cortarle el cabello de mala manera llamó de emergencia a un amigo estilista suyo para que resolviera el problema.

Sin embargo, en un video de la cuenta de Instagram de ‘Univisión Famosos‘, se puede ver cómo arrepentida, Michelle Galván graba a su hija quien parece triste y acongojada porque no le gustó su cabello, y ella le pide disculpas: “¿Me perdonas? Lo que es no saber de cortes, no lo vuelvo a hacer”, se escucha decir a la presentadora.