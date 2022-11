¿ESPOSA DE LARRY HERNÁNDEZ SE DESFIGURA LA CARA? Tras operarse el cuerpo, Kenia Ontiveros aparece asustando a todos por cómo dejó su rostro (FOTOS)

Pero ante los resultados de su cuerpo, la gente le pedía que ahora se estilizara la cara tanto que hasta la compararon con Lyn May según ‘ People en Español ‘, aunque a ella no le importó que se lo exigieran, pero ¿será que les hizo caso a sus detractores? Pues las nuevas fotografías la ‘desfiguraron’ por completo.

Días después de su cirugía, Kenia Ontiveros apareció sin problemas muy fajada y presumiendo tal retaguardia que dejó sin aliento a muchos, aunque faltaba que se deshinchara más, sin embargo los resultados eran notorios y no sólo de espaldas, sino también de frente conquistó corazones a diestra y siniestra.

Hace unas semanas se pudo ver como Kenia Ontiveros sin pudor alguno presumió su nuevo cuerpo a base de operaciones, pues no sólo se quitó abdomen, sino también se puso trasero, bubis y se estilizó la figura todo por recomendación de su marido Larry Hernández quien quedó fascinado con el resultado.

En unas recientes imágenes de Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández se puede ver cómo a la empresaria le desfiguraron la cara hasta dejarla irreconocible, tan es así que la gente se preguntó si no sólo se habría operado el cuerpo sino también el rostro y es que a decir verdad, no parece que sea ella la mujer de los retratos.

Alargada hacia los lados, con la cara en forma de pera, con el mentón picudo, los labios prominentes y arrugas en el cuello es como se dejó ver ‘la nueva’ Kenia Ontiveros en un photoshoot para su línea de belleza, lo que sin duda dejó consternación en sus miles de seguidores quienes no se guardaron para nada sus opiniones al ver su rostro.

Más comentarios respecto al rostro de la empresaria esposa de Larry Hernández aparecieron: “Pensé que era un filtro!”, “Yo también pensé que era Thalia tuve que ver la foto dos veces”, “No te vayas a poner nunca botox en la cara Kenia tú eres bonita de naturaleza no necesitas eso para que al rato quedes como Lyn May”, “Parece hombre”, “Era natural y más bonita, cambió mucho”, “Pensé que era Thalía”, “Ni se parece”, sentenciaron más personas.

A través de la cuenta de Instagram ‘Escándalo’ se puede ver la reacción de la gente a la ‘nueva cara’ de Kenia Ontiveros: “Kenia es muy hermosa, realmente no necesita que le hagan tanto retoque en sus fotos!!!!”, “Pues muchas ni con todo el Photoshop del mundo se verían así de bonitas”, “De rato va a estar como Ninel”, “No se operó. Ni son filtros ella misma dijo que su maquillista le puso cinta para estirarle los ojos. Relájense por eso se hacen los chismes”.

¿Kenia Ontiveros ya se obsesionó con las operaciones?

Y es que según se puede leer en ‘Univisión‘ y ‘Yahoo‘, a pocas semanas de que Kenia Ontiveros se recuperara de sus cirugías en el cuerpo, se sometió a más tratamientos para corregir ciertas imperfecciones que hicieron que subiera más su autoestima y lograra un cuerpo como ella y Larry Hernández lo anhelaban.

Hace unos días, Kenia Ontiveros respondió de la manera más impactante a una persona que le dijo que parecía que su cara era como la de Lyn May: “Y que soporte la que no se parezca”, escribió dejando a su detractora en ridículo y riéndose a los demás que le aplaudieron su inteligencia para no molestarse.