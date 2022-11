“La experiencia con Luis fue increíble. Para mí fue un sueño, un sueño cumplido trabajar con él como director. Me encanta su cine, me encanta lo que él hace. Poncho Herrera, que es el protagonista de esta película, en una de sus redes sociales publicó que debería inventarse el género Luis Estrada, llamarse así porque tiene características y estoy totalmente de acuerdo, muy específicas en el tono, la sátira, política y social que siempre hace. Esta manera de hacernos reír para hablarnos de cosas sumamente importantes en el país y esta tradición que se ha vuelto ya de hablar prácticamente de cada sexenio con una nueva cinta”.

“Mira, todavía no hay una fecha. Creo que el término correcto es decir que se aplazó porque no está suspendida. Ya Luis Estrada lo dijo claramente, si se va a estrenar en Netflix. Además, como era en un inicio en todo el mundo, o sea, podrá verse en cualquier parte del mundo. Y eso es una muy buena noticia porque sigue la mancuerna Netflix Luis Estrada. Porque Netflix tiene en el catálogo todas sus películas”.

Cuauhtli Jiménez Que Viva México: ¿Cómo fue tu experiencia?

“Fue un personaje que yo me gané haciendo dos audiciones. Tuve una audición primero en la que mandé un video y luego tuve un callback ya presencial con la directora de casting, que fue Sandra León Becker. Al día siguiente de mi callback me avisaron de que me había quedado en el proyecto, que a Luis le había gustado mucho mi prueba y pues ya algunas semanas después me dieron una cita en los Estudios Churubusco para tener una prueba de vestuario, de maquillaje para prepararme”.

"Para interpretar este personaje divertido, encantador, que se llama Jacinta. Y fue increíble interpretar a la Jacinta, que es miembro de esta familia, de la familia Reyes, que como dice Luis, esta película va a hablar de la polarización. Va a hablar de la intolerancia y va a hablar también de ese infierno que todos vivimos en carne propia, que se llama la familia. Es casi que un estudio de la familia mexicana también".