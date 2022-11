Autoridades de Pensilvania declaran culpable a David Sumney

El hombre asesinó y se tomó fotos con el cuerpo de su madre

¿Cuántos años estará en la cárcel? ¡LO DECLARAN CULPABLE Y DICTAN SENTENCIA! En el 2019, el caso de una madre que obtuvo la muerte a manos de su hijo se hizo reconocido en Pensilvania y ahora, obtuvo la justicia que merecía, de acuerdo con los familiares de la víctima. Las autoridades, a tres años del caso, declararon culpable a David Sumney y dieron a conocer la sentencia que obtendrá el acusado. Este caso causó conmoción en el área donde ocurrió y dieron a conocer los terroríficos actos en los que participó Sumney. La familia del acusado, hizo una especial petición a la corte y declararon su sentir ante la decisión de la pena que obtuvo el hombre, de 33 años de edad. Por el momento, el acusado sigue en la cárcel local. ES DECLARADO CULPABLE En Pensilvania, un hombre, de 33 años de edad, fue declarado culpable por la muerte de su madre, Margaret Sumney, y de tomar fotografías del cuerpo. De acuerdo con el New York Post, David Sumney, fue sentenciado a 20 años de prisión por el homicidio de la mujer; al igual, se dio a conocer que la familia del acusado se quejó con las autoridades por la sentencia que recibió. David Sumney, asesinó brutalmente a su madre y posterior a realizar dicho acto, decidió tomarse selfies con el cuerpo de la mujer. La sentencia “corta” que obtuvo el acusado se debe a que la corte le otorgó un acuerdo de culpabilidad. Dicho documento, fue criticado por la familia de la víctima y declararon su sentir al respecto, indicó el Daily Beast.

¿Se disculpó? En las declaraciones que brindó durante la audiencia donde fue declarado culpable, Sumney señaló “que no puede creer” lo que le hizo a su madre y lo que causó la muerte de la misma. Al igual, señaló que no entiende como llegó a un estado donde cometió el brutal ataque; el preso, también pidió perdón por los actos cometidos. “No puedo creer que me dejaría llegar a un estado en el que podría hacer algo tan malo, tan horrible. No puedo creer lo que hice, que maté a mi propia madre. No puedo dejar de pensar en ello. Pienso en ello cada día. Lo siento, pero lo siento no es suficiente. Manejé las cosas tan mal como una persona podría haberlo hecho”, declaró el acusado y citó New York Post.

¿Por qué mató a su madre? David Sumney, asesinó a su madre en el año 2019 y un médico declaró que lo hizo mientras se encontraba bajo los efectos de Adderall, lo que disminuyó su capacidad mental, según informó el NYP. Durante el juicio, Sumney pidió disculpas a sus hermanas, tías y familiares que resultaron afectados por la muerte de su madre y por supuesto, por el proceso que pasaron. “A mi familia, a mis hermanas, ya mis tías, sé que es imposible que me perdonen. No me perdono. Solo quiero que sepan que lo siento mucho”, señaló David Sumney a la corte y declaró el New York Post. De acuerdo con los datos que ofreció el medio de comunicación, el juez condenó a Sumney a un mínimo de 20 años y un máximo de 40 años.

David Sumney culpable homicidio: ¿Qué señaló la familia? La media hermana de David Sumney, Ellen, declaró en contra de él por medio de Zoom. La mujer narró la forma en como encontraron sin vida a su madre y las “atrocidades” que realizó en aquel momento. Según el informe que brindó, él le rompió la espalda, además de que terminó asesinándola al golpearla en repetidas ocasiones; además, las fotografías que se tomó con el cuerpo. “Le rompiste la espalda. Paralizaste a nuestra madre. Y luego simplemente la golpeas y la golpeas. La sangre salpicó las paredes. Pero creo que la parte más enferma son las imágenes. Las 277 imágenes. Solo tomas fotos si quieres regresar y ver lo que hiciste. David, ella te dio todo lo que tenía, y cuando no tenía nada más que darte, la mataste. No tenía idea de que fueras este tipo de monstruo”, declaró Ellen y citó The Daily Beast. Archivado como: David Sumney culpable homicidio

David Sumney culpable homicidio: ¿Querían la pena de muerte? De acuerdo con CBS News, la familia de David pidió la pena máxima a la corte que atendió el caso después de que David Sumney se declaró culpable de asesinato en tercer grado. Según los informes, ellos deseaban que fuera juzgado por los hechos en primer grado y así lograr una sentencia de cadena perpetua. La media hermana de Sumney, declaró que era “atroz” lo que había hecho con su madre y sobre todo, la maldad con la que tomó las 277 fotografías del cuerpo de Margaret Sumney, donde el acusado sale con la cara manchada de sangre y levantando el pulgar. Posterior a asesinarla, terminó huyendo con las joyas y tarjeta de crédito de la mujer. Archivado como: David Sumney culpable homicidio