“Yo con la familia incómoda, la verdad, no tengo relación absolutamente para nada , desde antes de que pasara el accidente, años atrás ya no había buena comunicación mía con ellos”, detalló el primo de Valentín Elizalde a través de una entrevista por llamada y confirmó El Imparcial.

Valentín Elizalde aniversario muerte: ¿Cómo surgió esa versión?

Fue en el año 2020, cuando Marisol Castro, exesposa de Tano Elizalde, confesó a los medios de comunicación que su entonces esposo se había comportado de una manera extraña tras ocurrir el asesinato del cantante de música regional mexicana. Ella, fue la primera en sostener la versión sobre una posible traición en familiar.

"Ese día Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso, no quería ir, muchas veces me dijo que no quería ir, él refería a que Mario había agarrado esa fecha, ahora me vengo a enterar por los hermanos de Vale que él (Tano) agarró esa fecha", declaró Marisol Castro al programa de espectáculos e indicó el portal de noticias Por Esto.