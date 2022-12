Pero este lunes 5 de diciembre decidió armarse de valor y cambiar de look frente a todos pues se alejó de sus prejuicios para finalmente hacer honor a su tierra y cultura de modo que se dejó el cabello chino y muy pequeño, cortado por Jomari Goyso quien siempre le ha dado consejos de belleza.

Ayudada por su estilista y amigo Jomari Goyso, la ex reina de belleza enfundada en un sexy vestido amarillo y botas, apareció con su cabello agarrado en un chongo que terminó deshaciéndose para derramar algunas lágrimas y contar su historia sobre lo insegura que era cuando llegó a los Estados Unidos y deseaba cumplir su sueño de estar en la televisión.

Y es que utilizando a la de República Dominicana con tal de que la gente no le cambiara de canal a la competencia, Francisca decidió cortarse el cabello y contar una historia sobre los prejuicios que tenía, pues originalmente su cabellera es china oscura y con su carrera en la televisión decidió usar extensiones y hasta pelucas para simular ser lacia y ‘apegarse a los estándares’ de belleza que manejan las mujeres en la pantalla chica.

¿La gente aprecia el gesto de la presentadora de Despierta América?

En un video que marca el proceso de Francisca hacia una nueva etapa de vida y nueva imagen, la gente sentenció la estrategia de la producción de Despierta América, para que no le ganara en audiencia el relanzamiento de su competencia ‘Hoy Día’, que presentó a sus conductoras Andrea Meza, Penélope Menchaca y la Chikybombom junto a Adamari López.

Los comentarios de las personas revelaron su sentir: “Solo las que tenemos el cabello crespo entendemos el sentimiento , no te desgastes a explicarle a personas que no lo han vivido… y la explicación fue la más clara y verdadera es hacer las pases con nuestra niña interior”, “Por qué lo tiene que hacer en vivo. Siempre el show por delante”, “Yo solo sé que ella no está bien emocionalmente”.