Tras ser informado, a través de la red sociales Twitter, que unos padres pedían ayuda para que su pequeño tuviera una cirugía, no lo dudó por un instante y solicitó que le dieran sus contactos. Gracias por un usuario de la plataforma que lo arrobó en un tweet dónde se pedía ayuda. ARCHIVADO DE: Canelo Álvarez quiere redimir

Saúl “Canelo” Álvarez se volvió tendencia desde que jugó la Selección Nacional Mexicana contra Argentina dentro de la Copa del Mundo Qatar 2022. Tras notar que Lionel Messi pateó sin querer una playera del Tri no dudó en extender su molestia, misma que alargó en redes sociales por varios días.

“Como tenemos que hacer para ayudar??? Solo manden un número por favor”, escribió el boxeador contemporaneo más exitoso en su cuenta de Twitter citando el tweet dónde lo habían arrobado. Al no obtener pronta respuesta, Saúl “Canelo” Álvarez compartió el tuit de la cuenta @portiycontigomx donde solicita ayuda económica para ayudar al pequeño Dante.

Canelo Álvarez quiere redimir: Genera controversia

El Canelo volvió a publicar un tweet dónde solicitaba de nuevo el número de los papás del pequeño Dante: “Necesito un número de teléfono de los papás, para preguntarles cuánto es lo que necesitan, no por nada pero no me gusta depositar en cuantas uno nunca sabe. Muchas gracias!”

Las respuestas generaron problemas, ya que una asociación estaba dando datos de cuentas bancarias, la misma aseguraba tener contactos con los padres, sin embargo, los mismos fanaticos pedían que le proporcionaran los datos de de los padres al boxeador. ARCHIVADO DE: Canelo Álvarez quiere redimir