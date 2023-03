¿De qué murió Rebecca Jones?

Pero, ¿de qué murió Rebecca Jones? Es momento que ni la familia y agencia de la actriz han dado más detalles sobre su fallecimiento, pero se ha especulado que todo fue a causa del cáncer que invadió su cuerpo desde el 2017, inclusive el año pasado regresó al hospital tras presentar delicado estado de salud y fue ahí donde se especuló que le había regresado la enfermedad tras haberlo vencido.

Tras ser diagnosticada con cáncer de ovario, Rebecca Jones fue sometida a un tratamiento de quimioterapia que la mantuvo fuera del espectáculo por un tiempo, “La panza me creció inexplicablemente, fui al doctor y me dijo que era colitis. Cinco veces fui al médico y siguió dándome medicamento para la colitis. Me fui de vacaciones a Nueva York, regresé, empecé a trabajar en una obra y ya no pude más”, reveló en una entrevista según El Heraldo de México. Archivado como: De qué murió Rebecca Jones.