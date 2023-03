“No pido un milagro”

Recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, Rebecca Jones había publicado una serie de fotografías de la premier que sus compañeros le prepararon exclusivamente para ella de la película ‘Nada que ver’, donde aprovechó para decir qué fue lo que ocurrió y la razón por la que tuvo esa notoria pérdida de peso. “Ya se que estoy muy delgada , pero bien dice Saint-Exuperie : lo esencial es invisible a los ojos. (Y créanme, 8 días en terapia intensiva, adelgazan a cualquier allá los recuperaré)”.

Epero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo se que cada día estoy más fuerte y sana. “Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque se que Dios SIEMPRE está conmigo, no. Tampoco estoy “luchando” porque todos luchamos día con día por vivir ( al menos yo pienso que así debería ser). Lo que si estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas”, se leía en aquel comunicado emitido por la actriz.