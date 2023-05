De acuerdo con la revista Tv Notas, Danilo Carrera ha decidido tomarse un descanso de la actuación luego de que a su madre la diagnosticaran con cáncer. Es así como el portal mexicano revela que Danilo, con todo el pesar, decidió terminar ésta última telenovela, y después no regresar a la pantalla chica, al menos por un tiempo.

Sin embargo, el actor de 34 años ha dado a conocer una mala noticia no solamente para sus fanáticos, si no también para productores y directores de películas, pues anunció que se tomará un descanso fuera de la pantalla chica por una terrible noticia que acaba de recibir.

No obstante más tarde, Danilo publicó un post en su red social en donde escribió un texto de despedida a sus fans, asegurando que no será un adiós permanente, sin embargo reveló que sí se tomará un tiempo fuera de la pantalla chica . En el video se puede ver como un avión está a punto de despegar.

El motivo por el cuál tomó ésta decisión

En una reciente entrevista para el canal en YouTube del periodista Eden Dorantes, el actor ecuatoriano reveló que el motivo por el cual se retira, es porque a su mamá le han detectado cáncer, por ende quiere estar con ella y cuidarla. “Se acaba un ciclo, son siete años viviendo en México, el número siete es un número especial, termina mi etapa en México”, dijo.

“También por un tiempo en la empresa, regresar a Miami, como todos saben, ya hablamos del tema alguna vez, cuando dije que me iba me criticaron, pero, pues mi madre está primero y quiero pasar tiempo con ella, con mi familia, lo más importante es la familia, de que sirve trabajar tanto, si no puedes verlos”, aseguró el actor.