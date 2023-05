Viuda del hombre que atacó Lyle, muestra su molestia por decisión que puede tomar la jueza

Pablo Lyle podría ser deportado a México, noticia alegra a sus fanáticos

La señora Mercedes muestra su molestia ante los hechos

Caso Pablo Lyle viuda de la víctima: Hace unos días, la defensa de Pablo Lyle dio a conocer que al actor se le podría otorgar la oportunidad de ser deportado nuevamente a México, noticia que hizo que muchos de sus fanáticos se emocionaran de que regrese a su país natal, mientras que por otro lado, hubo a unos quiénes les molestó la idea.

Y es que luego de que esto se diera a conocer, la familia de el fallecido Juan Ricardo Hernández, víctima de Pablo Lyle no están nada contentos y han mostrado su enojo ante dicha situación. Fue la viuda de la víctima quien ha roto el silencio y confirmó su molestia ante dicha noticia.

Viuda del señor Juan Ricardo mostró su molestia ante la noticia

A través de Telemundo, se dio a conocer lo que la viuda del señor Juan Ricardo Hernández, víctima de Pablo Lyle, quien mostró su descontento ante la noticia de que el actor podría ser deportado a México y no cumplir su condena de 5 años en Estados Unidos como era pensado.

“No es justo que él haya hecho un crimen en los Estados Unidos y lo quieran deportar a su país para que no cumpla. Eso no es justo. Hay una madre que le llora todas las noches, un nieto que no pudo disfrutar de su abuelo, un hijo que lo vio sólo dos años y a mí que me dejó sola”, aseveró la viuda del señor Juan.