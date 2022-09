A un mes de que finalizara ‘La Casa de los Famosos 2’, los ataques y rumores que envuelven a una de sus participantes más polémicas, Daniella Navarro, no cesan y ahora se dice que la venezolana no tiene necesidad económica alguna pues aparentemente tiene chofer y varios empleados trabajando para ella y su familia .

La venezolana ¿se enoja con la gente?

A bordo del coche mientras su hija ponía atención a lo que decía, Daniella Navarro manejaba y grababa al mismo tiempo, aunque no a gran velocidad para explicar a sus seguidores lo que se ha dicho de ella en días recientes, sobretodo si es cierto que ella se da el lujo de tener una vida con muchos empleados sirviéndole.

“A todas esas personas que dicen que tengo señor y señoras que me llevan, que me traen, que mi hija, que lo otro… esta es la señora (señalándose) que me lleva y que me trae y que me limpia y que lleva a mi muñeca para todos lados… señores, neta tanta tarugada (*sic)”, comenzó diciendo la actriz sobre los rumores.