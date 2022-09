Sin embargo, en el avión no solo viajaban ellos, iban nueve personas en total, los familiares fallecidos de la artista son: Lauren Hilty, Ross Mickel y su hija Remy, según lo que informó la cadena King 5. El piloto volaba desde Friday Harbor en las Islas San Juan hacia el Aeropuerto Municipal de Renton, se informó sobre la familia de Megan Hilty.

Desafortunadamente, el aparato se estrelló en Puget Sound cerca de Whidbey Island el domingo pasado, pero hasta ahora pudieron ser identificadas las víctimas, por lo que se dio un golpe duro a la familia de la actriz, púes fueron tres de sus miembros que perdieron la vida en un accidente aéreo del que no se da crédito todavía.

Familia de la actriz, Megan Hilty, conocida por su papel en el drama musical de NBC Smash, muere en un terrible accidente aéreo, aparato que se estrelló en Seattle, Washington y ha causado gran conmoción en el medio artístico y de la ciudad, confirmó el medio de comunicación a través de su portal de The Sun .

Megan Hilty: ¿QUÉ HICIERON EN LA BÚSQUEDA?

Tras el impacto, un hombre que caminaba por la zona descubrió el cuerpo de una pasajera, esto en la noche del domingo, pero no ha sido identificado, de manera posterior iniciaron las acciones de rescate, se utilizaron dos aviones para buscar a los desaparecidos, así como otras patrullas aéreas, sin embargo, no se han encontrado a los 9 pasajeros que faltan. Después del accidente, el cuerpo de una pasajera fue descubierto por un buen samaritano el domingo por la noche y no ha sido identificado.

Sn embargo, tras cubrir más de 2100 millas náuticas cuadradas de recorrido, la búsqueda de los cuerpos se suspendió el lunes, de acuerdo a información publicada Según King 5, los nombres de las 10 personas a bordo del avión fueron revelados el apenas hoy martes por la mañana por la Guardia Costera de EE. UU.