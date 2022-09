Mhoni Vidente herencia Andrés García: Está buscando opciones

Andrés además de ha estado envuelto en pleitos con ex amigos tales como Luis Miguel, Roberto Palazuelos y también con sus hijos, ha tenido sus momentos conmovedores en donde se ha sincerado con sus fans y les da dado algunas palabras que han dado de qué hablar, pues esto entristece a sus fieles seguidores.

“Cuando me toque a mí, que no creo que falte mucho porque con esto de que me dio cirrosis, todavía no sé ni cómo combatirla, ando buscando un médico que me diga qué se toma, cómo se toma. Ya he consultado varios médicos buenos, pero quiero saber más, para tener un poquito más de chance y saber si vas a durar seis meses o vas a durar cuatro años o lo que sea”, reveló el actor dominicano. Archivado como: Mhoni Vidente herencia Andrés García