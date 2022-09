Según el diario Vanguardia, la mayoría de estos comentarios negativos se enfocaban en la complexión física de la joven, la señalaban de ‘gordita’ e incluso algunos usuarios en redes sociales aseguraban que tener como papá a Mijares la pasó a “desgraciar”, pues al parecerse a su padre, no tenía rasgos en común con Lucero.

Ahora siendo toda una señorita de 17 años recién cumplidos el pasado 2 de Febrero, ‘Lucerito’ se ha aventurado a aparecer en los escenarios y compartir con el público su melodiosa voz, la cual no es una sorpresa gracias a la genética de sus padres. Sin embargo cuando comenzó a realizar sus primeras apariciones recibió ‘crueles y duras’ críticas sobre su apariencia física.

Usuarios la llenaron de halagos

Fue a través de un video de Tiktok compartido por uno de los asistentes al show que se logró ver a ‘Lucerito’ presumiendo de su físico en un enterizo negro con aplicaciones de pequeños brillantes planteados que resaltaba su delgada figura.

Finalmente el look lo complementaba con unas lindas zapatillas y su peculiar rizado cabello junto a un natural maquillaje pasó a asombrar a todos los asistentes y usuarios de redes sociales que a través del mencionado video no dejaban de halagar a la joven: “Va mejorando en todos los aspectos”, “Que porte de niña”, “Estas hermosa, no dejes de brillar”, “Se ve increíble con ese atuendo” y “Wow se ve mejor” fueron algunos de los comentarios.

Da click aquí para ver el video: https://bit.ly/3x3Mp0U