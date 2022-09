La Familia Millonaria Díaz da nuevamente de qué hablar

En reveladora entrevista en TikTok, Papá Millonario dice toda la verdad de su fortuna

“Qué ching… es que se acuerde de todos sus trabajos con mucha humildad”, le dicen algunos usuarios ¿Está hablando en serio? Como toda celebridad en Internet, luego de que un video de ellos se hiciera viral en redes sociales apenas el año pasado, Ángel Díaz, mejor conocido como el Papá Millonario de la Familia Millonaria Díaz, ofrece reveladora entrevista en TikTok donde dice toda la verdad de su fortunay las reacciones de los usuarios no tardaron en hacerse presentes. Cabe recordar que fue un famoso youutuber quien acompañó a los integrantes de esta familia mexicana en un día ‘normal’ gastando miles de dólares. Ángel, junto con su esposa Joelia, son padres de Karen, Brayan, Joan, Jordy y Ángel Jr, mejor conocido como El Niño Gucci. Cada día más, crece la popularidad de esta familia mexicana. Papá Millonario dice la verdad de su fortuna en reveladora charla A través de la página de TikTok del youtuber Jonathan Jovan Vest Samano, mejor conocido como Gusgri, el Papá Millonario por fin se animó a decir toda la verdad del secreto, y las bases, de su éxito. Con su particular sentido del humor, Ángel Díaz respondió a cada uno de los cuestionamientos que se le hicieron en esta entrevista. “Empecé de mecánico, después le ‘brinqué’ a los puercos, y después cuando yo ya tenía 13 años, empecé a trabajar de albañil. Entonces, el albañil me daba chambas medio día porque yo me iba a la escuela… La chamba que, a mí me pagaba mi semana completa. Haz de cuenta que él decía: ‘¿sabes qué? Tú estás trabajando como si trabajaras el día completo'”.

“Le echaba un resto de ganas”, dice el Papá Millonario En otra parte de esta entrevista, el Papá Millonario recordó que en esa época recibía como pago semanal por su trabajo cerca de mil pesos (aproximadamente, 50 dólares), algo que recuerda con mucho cariño tomando en cuenta que hoy en día gana mucho más que eso y que comparte con su esposa e hijos para consentirlos. ¿Qué más reveló Ángel Díaz? “Le echaba un resto de ganas. Yo llegaba a las siete de la mañana, él nos decía (su jefe) que llegáramos a las ocho, pero yo llegaba a las siete y hacía la primer revoltura, le acercaba el tabique y todo el jale y lo tenía contento porque el señor era bien enojón, a sus chavos les pegaba, les aventaba los tabiques en la cabeza y los correteaba arriba en la obra y yo dije que este me iba a pegar y pues andaba en ching…”, expresó el Papá Millonario.

“Qué ching… es que se acuerde de todos sus trabajos con mucha humildad” Luego de descubrir uno de los secretos mejor guardados del Papá Millonario de la Familia Millonaria Díaz, internautas no dejaron pasar la oportunidad para expresar sus puntos de vista: “Qué ching… es que se acuerde de todos sus trabajos con mucha humildad”, “Un ejemplo para seguir”, “Ahora resulta que cualquier millonario ya pasó por todos los oficios”. “Esos son trabajos, por eso a él no se le quita lo humilde porque él sabe cómo ganar el dinero y sabe lo que cuesta ganar un peso”, “El que puede, puede, el que no, que soporte y para que preguntan si no se animan, arriba la familia millonaria”, “Señor, un placer escuchar su relato. Hay gente que no está consciente del esfuerzo”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

El Papá Millonario también vendió raspados Y cuando nadie lo hubiera imaginado, en otra parte de esta entrevista, el Papá Millonario Ángel Díaz reveló que vendió raspados antes de ser millonario luego de que su propio padre se lo ofreciera: “Vendía en una avenida principal, en la mera esquina, cerca de mi casa, como a dos calles, y esa calle daba al mercado, entonces, era donde pasaba más gente”. “Ahí vendí en todas las vacaciones, me acuerdo que era como de a peso el raspado, y después de ahí me puse a vender flores en el Día de Muertos. Mi papá iba al cerro y traía la flor y me preguntaba sí quería vender y me la llevaba, yo estaba chavillo, le daba a todas las épocas del año, me ponían a vender lo que sea”, finalizó el Papá Millonario (PARA VER LA ENTREVISTA COMPLETA HAGA CLICK AQUÍ).