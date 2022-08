Daniella Navarro dedica tierno mensaje a su novio

En su cuenta de Instagram, se puede ver lo que Daniella Navarro escribió en una sesión de fotos, la primera junto a Nacho Casano, su ahora novio: “Contando… Un día a la vez … Mio…Sumando … Cuenta regresiva… Gracias por la paciencia @nachocasano Gracias por estar y no soltarme por no correr a pesar de todos mis defectos, gracias por presentarme estás sensaciones que jamás pensé sentir porque no creía con tanta velocidad, no se si será infinito , pero si sé que lo siento y vivo un día a la vez. Yo más más más más más …”, comenzó escribiendo.

Y dejó en claro lo profesional que es Nacho Casano: “El todo un profesional y yo tan yo, no paraba de reírme y no podía verlo porque literal lloraba de la risa, dato curioso soy súper más tímida que él en fotos aunque ustedes no lo crean. Gracias @habiaunavezunvideo @bychmakeup @benditoclosetstyle por vestirnos guapos. P.D: omg que guapo me gasto

Mientras más martillen más nos clavamos así que sigan sin parar”, finalizó.