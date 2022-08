Florinda Meza manda un mensaje que le costó muchas reacciones

Anabel Gutiérrez falleció y se hizo famosa por ser la mamá de la Chimoltrufia en Chespirito

La mexicana mandó un mensaje por su luto y no imaginó lo que recibiría Florinda Meza causó indignación y sorpresa en su cuenta de Twitter al mandar un mensaje de aliento y pésame a la familia de la recién fallecida actriz Anabel Gutiérrez, quien se hizo famosa en televisión por ser ‘la mamá de la Chimoltrufia’, emblemático personaje de la viuda de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’. Y es que durante muchos años se dio cuenta que Anabel Gutiérrez supuestamente salía llorando del foro donde se grababa Chespirito debido a los comentarios de desprecio y desagradables que sufría por parte de Florinda Meza, quien no disfrutaba trabajar con ella cuando hacía del personaje de ‘Doña María Espotaverderona Torquemada y viuda de Lascurain’, mamá de la Chimoltrufia. Florinda Meza manda mensaje por el luto que atraviesa ‘La Chimoltrufia’ Pero nadie esperaba que Florinda Meza enviaría un mensaje de luto ante la muerte de la actriz Anabel Gutiérrez y en su cuenta de Twitter con una imagen de los emblemáticos personajes de ‘Chespirito’, puso lo siguiente: “La Chimoltrufia está de luto, se nos fue la gran Anabel Gutiérrez. Mi más sentido pésame a su familia”, tweet que comenzó a hacerse viral. Sin embargo los comentarios no fueron tan agradables para la comediante: “Que hipocresía si en una entrevista se mencionó como la trataste y los aires de diva que te dabas cuando ella fue una gran actriz de la época de oro”, “Señora con todo respeto, mejor guardese sus palabras de hipocresía… Porque la Señora Anabel sí que fue una verdadera actriz y de la Época de Oro, no cómo usted”, pero apenas comenzaban las ofensas.

Le llueven críticas por cómo trató a Anabel Gutiérrez En el pésame de Florinda Meza más personas se sumaron a criticar por su actitud con Anabel Gutiérrez: “Si ps que pena pero recuerda que la trataba muy mal, no se te remuerde la conciencia? No ps ya se sabe que no porque tú eres perfecta . Hipócrita”, “Después de que la trataste mal y la humillaste…? No creo que sea prudente ni mucho menos ético publicar esto. Es una falta de respeto a la familia de esta estrella del cine”, “Está de luto la Chimoltrufia, no Florinda Meza. Hemos caído en la maldad de esta señora ajaja”. Nadie le perdona a Florinda Meza lo supuestamente hecho a Anabel Gutiérrez mientras vivía: “No sea hipócrita, ella en una entrevista dijo que la trataba mal”, “Tremenda PRIMERA ACTRIZ Doña Anbel. Y saber que había quienes le querían enseñar a actuar”, “Le hubiera pedido disculpas en vida por el trato que le dió cuando trabajaron juntas. La gran Anabel Gutiérrez misma a la que usted le iba a enseñar a ser actriz”.

¿Qué le hizo Florinda Meza a Anabel Gutiérrez? En una entrevista para un programa de Imagen Televisión, se puede ver cómo Anabel Gutiérrez en una ocasión contó lo que Florinda Meza la hacía pasar durante las grabaciones de ‘Chespirito’: “Un día me dijo que me iba a llevar al camerino para enseñarme a ser actriz, bueno, me recalcó que lo era en el cine, pero en la televisión no. Me dolió mucho, me sentí humillada”, comentó en su momento la actriz de cine de oro. Dejó en claro Anabel Gutiérrez que Roberto Gómez Bolaños y la mayoría de sus compañeros de trabajo, a excepción de Florinda Meza la hicieron sentir como en casa, pero que ella incluso salía llorando del foro cuando estaba al lado de ‘La Chimoltrufia’, por los comentarios que Meza le hacía y que llegaron hasta oídos de los ejecutivos de Televisa.

¿Le pusieron un ultimátum los ejecutivos de Televisa? Anabel Gutiérrez la pasaba mal con las grabaciones de ‘Chespirito’ que su pesar llegó a los ejecutivos de Televisa quienes le advirtieron que no querían verla llorar de nuevo si no, ella sería la despedida de la empresa y no Florinda Meza, por el enorme poder que tenía ‘Chespirito’ para la audiencia en ese momento. “Que bueno , que reveló lo mal que la trataste y tú intento de humillarla. Hipócrita”, “Tres pesos de madre Florinda, Ella misma dijo en entrevista que la trataste muy mal, hasta le querías enseñar a actuar”, “Hipócrita. Maltratando a una verdadera GRAN actriz. Tìtulo que ni manipulando a Bolaños pudiste alcanzar… ni alcanzarás. Viviste para ser la sombra de RGB y nada más”, “Cuánta hipocresía Florinda después de como la trataste cuando fueron compañeras de trabajo . Ella fue mejor actriz que tú”, escribió más gente en el pésame de la viuda de ‘Chespirito’. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.