¿Por qué metieron a la cárcel a Eleazar Gómez? (FOTOS)

Cabe resaltar que es conocido por haber tenido una relación con la protagonista de la telenovela, pero el actor ha recibido duras críticas debido a la gran diferencia de edad que tenían en aquel entonces. Pero esa no fue su polémica mas fuerte, si no la que lo llevó a estar tras las rejas.

Cárcel Eleazar Gómez. El actor mexicano de 36 años, estuvo en una fuerte polémica hace meses, en donde llegó a dar tras las rejas. Mucha gente no conoce su historia, y se preguntan qué fue lo que lo llevó a estar encerrado. Eleazar obtuvo bastante popularidad por su papel en ‘Atrévete a Soñar’ junto a Danna Paola.

“Justo el mismo día, a unas hora de llevarse acabo, recibo la noticia que cancelaron el evento. El comunicado de la Plaza decía estar a favor de los derechos y no violencia contra las mujeres”. “Con toda sinceridad, humanidad y con el corazón en la mano, vuelvo a ofrecer una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos con todo lo que se desencadenó. Sigo en terapia y trato de ser mejor ser humano cada día, puntualizó Gómez en el comunicado. Informó Agencia Reforma.

Un evento en donde se honraría su carrera artística fue cancelado, al parecer por el escándalo que lo rodea luego de agredir a Tefi Valenzuela, el actor Eleazar Gómez volvió a disculparse con sus fans por sus actos del pasado. “El pasado viernes 18 de marzo me iba a presentar en Plaza Galería de las Estrellas. Días antes, recibí la invitación de parte de los organizadores del lugar para otorgarme un reconocimiento por mi carrera artística, al cual, acepté con gusto”, señaló el también cantante en un comunicado de prensa.

¿Qué opina su ex Tefi Valenzuela?

Tefi Valenzuela asegura que dejó en el pasado su polémica con Eleazar Gómez

La modelo confesó frente a varias cámaras de televisión que todo eso ya está en el olvido, pues no quiere recordar lo que vivió en esa relación amorosa. “No tengo nada que opinar, prefiero hablar de mí y menos que hablar de él.

“Prefiero no hablar del tema, como te digo, ya es un tema pasado, ya quedó ahí y solo me voy a enfocar en mi carrera”, dijo según Agencia Reforma. Sólo le mando un mensaje a las mujeres que la van a escuchar y que han pasado o están viviendo momentos complicados “Que se quieran mucho y se protejan”. Valenzuela tampoco quiso hablar sobre la indemnización monetaria que recibió por parte de Gómez luego de las agresiones que le provocó. “Creo que ya di todas las declaraciones que tenía que hablar del tema, ya pasó, yo no voy a hablar del tema”, finalizó.