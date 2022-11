¡De última hora! Cristiano Ronaldo le dice ‘adiós’ al Manchester United

Associated Press dio a conocer que el atacante del Manchester United compareció inesperadamente en una rueda de prensa en la concentración portuguesa en las afueras de Doha, y procuró despejar las dudas sobre si la entrevista con Piers Morgan que se transmitió la semana pasada afectó la moral del equipo nacional. Archivado como: Cristiano Ronaldo le dice adiós al Manchester United

Luego de que Cristiano Ronaldo diera polémicas declaraciones, Cristiano Ronaldo no se inmuta con el drama generado por una explosiva entrevista aireada en la antesala de la Copa Mundial e insistió el lunes que la atmósfera en la selección de Portugal es excelente al afrontar el torneo.

Cristiano Ronaldo le dice adiós al Manchester United: ¡Ahora sí es oficial! El equipo Manchester United, acaba de confirmar por medio de un tweet que el jugador de 37 años dejará el equipo oficialmente. “Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución a lo largo de dos etapas en Old Trafford”, así lo comunicaron.

Estas fueron sus polémicas declaraciones

“El mejor momento para hablar es mi momento”, dijo Cristiano. “No tengo que preocuparme sobre lo que los demás piensan.. El grupo está unido y todos quieren jugar”. “Cada jugador, técnico, presidente y utilero, todos me conocen y cómo pienso. Me conocen desde que tenía 11 años. Estoy totalmente convencido que no se van a ver influenciados por lo que la gente diga o escriba”, añadió.

Manchester United ponderará cómo responder sobre el astro luso tras una entrevista que el club no autorizó y que incluyó críticas a la actitud de algunos de sus compañeros. La intriga cobró fuerza por el frío saludo que Cristiano recibió de Bruno Fernandes, su compañero del United, cuando se encontraron por primera vez en Lisboa antes del viaje a Qatar.