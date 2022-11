Ambos se encuentran listos para Qatar 2022

Agencia The Associated Press informó que Cristiano Ronaldo confía en que hará un gran papel en la cita cumbre del fútbol mundial. Y no es la primera vez: este hombre de confianza ilimitada en sí mismo no termina de aceptar los problemas que trae la edad y confía en que la Copa del Mundo le permitirá poner fin con gloria a una carrera notable.

Por su parte, Lionel Messi entrenó este sábado diferenciado al resto de sus compañeros de Argentina por segundo día consecutivo a causa de una sobrecarga muscular. La molestia del capitán en principio no le impedirá jugar en el debut ante Arabia Saudí en el estadio Lusail de Doha por el Grupo C del Mundial.