La molestia del capitán en principio no le impedirá jugar en el debut ante Arabia Saudí en el estadio Lusail de Doha por el Grupo C del Mundial. Messi, de 35 años, apareció en el campo de entrenamiento de la Universidad de Qatar cuando el resto de sus compañeros ya se estaban entrenando, informó AP.

Pero, las esperanzas de que la Selección Argentina avance parecen estar fallando tras darse a conocer que el astro Lionel Messi se entrenó el sábado diferenciado al resto de sus compañeros de Argentina por segundo día consecutivo a causa de una sobrecarga muscular, informó la agencia The Associated Press.

Selección Argentina Qatar: ¿Qué le pasó a Messi?

Una fuente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dijo que el futbolista del París Saint Germain padece una sobrecarga muscular y prefiere entrenar más ligero. La fuente, que solicitó que no se publique su identidad por no estar autorizado a informar sobre cuestiones médicas, confirmó que Messi podrá jugar ante Arabia Saudí, declaró The Associated Press.

Messi tampoco se había operado junto a sus compañeros el viernes, lo que encendió las alarmas luego que la Albiceleste sufrió las bajas de los delanteros Nicolás González y Joaquín Correa por lesión. En su lugar fueron llamados Thiago Almada y Ángel Correa, quienes ya se entrenaron el sábado junto a sus compañeros, informó AP.