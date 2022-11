El mundial de futbol comienza este domingo con el encuentro entre el país anfitrión y no habrá venta de alcohol en los estadios, ya que es un país muy reservado, pero la ‘fiesta’ siempre la han llevado los aztecas a todas partes que van y hoy no parece ser la excepción, habrá que esperar qué sucede en esos partidos, se informó sobre mexicanos que introducen alcohol en Qatar.

Este video se hizo viral, para bien o para mal, pero hizo mucho ruido, tanto que llegó a los ojos del gobierno federal que tuvo que emitir un comunicado al respecto y prácticamente ‘regañaron’ a los mexicanos que no cumplen con las leyes en otros países, pues se deben acatar las reglas a donde vayan.

Critican acción de mexicanos de introducir alcohol por el aeropuerto para el Mundial de futbol de Qatar y gobierno federal responde ante video que se ha publicado en las redes sociales y que no le ha caído nada bien, sobre todo, a las autoridades del país azteca, pues dicen que se deben respetar las leyes .

Mexicanos alcohol Qatar: REACCIONA EL GOBIERNO AZTECA

Ante esto el gobierno mexicano reaccionó y emitió una postura al respecto, en voz de Marcelo Ebrad, quien funge como Secretario de Relaciones Exteriores, dijo que ve muy mal que los connacionales hagan este tipo de expresiones y deja mal a todos los aztecas pues dice, eso no los identifica.

De manera textual expresó lo siguiente: “Esto no nos califica, debemos respetar las normal legales. México es conocido por tener una afición muy alegre, no conflictiva, yo diría que mantengamos la buena imagen de México, eso no es necesario, aquí lo puedes encontrar, puedes comprar, pero todo está establecido por las leyes locales”. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Mexicanos alcohol Qatar