Conductora de Hoy da la noticia que está embarazada

Algunos de sus compañeros y compañeras se conmovieron hasta las lágrimas

Agradece este sueño a la gente más importante en su vida

Conductora embarazada Hoy. ¡Andrea Escalona anunció que está embarazada! Luego de compartir imágenes del ultrasonido, la conductora de “Hoy” indicó que se encuentra en la 13 semana de gestación y con muy buena salud, además agregó que la llegada de su primer bebé le causa gran emoción, pues representa el mejor momento de su vida, ¿será una niña o un niño?, informó la agencia El Universal y el portal El Heraldo de México.

Durante la transmisión de esta mañana del programa “Hoy”, Andrea Escalona compartió las primeras imágenes de su embarazo, causando sorpresa entre sus compañeras y los otros conductores del show, que se quedaron con la boca abierta luego de recibir la noticia en vivo, lo que ameritó que todos se pusieran de pie para abrazarla y demostrarle la gran alegría que les causaba conocer que un nuevo integrante se sumará a la familia del matutino.

¿QUIÉNES LLORARON?

Algunos de ellos se conmovieron hasta las lágrimas, como fue el caso de Paul Stanley y Galilea Montijo, a quien se le escucha mencionar –entre risas- que está llorando. Posteriormente, Montijo invita a las “tías “y “tíos” a sentarse en la sala principal del estudio, para ver la capsula donde la hija de la productora Magda Rodríguez (1963-2020) se encuentra en una revisión médica para conocer las semanas de gestación de su embarazo.

“Ya tengo 13 semanas, todo está bien”, asegura la conductora de 35 años. “Ha sido algo superbonito, que todavía no me la creo, pero ahí está –señala las imágenes del ultrasonido- y, efectivamente, estoy embarazada”, dice sonriente, mientras sus demás compañeros y compañeras no cabían de la felicidad que les trae una criatura más al programa con la noticia de que conductora está embarazada embarazada del programa Hoy.