¿Está inconforme con su salida de La Casa de Los Famosos?

Niurka sigue dando de qué hablar tras su eliminación de este reality show

La bailarina y actriz cubana ofrece inesperada conferencia de prensa

“Ahora el programa está súper aburrido”. Horas después de su salida de La Casa de los Famosos, reality show de Telemundo que ha tenido gran éxito en poco más de un mes de transmisiones, la bailarina y actriz cubana Niurka Marcos no se queda callada y sigue dando de qué hablar.

En esta ocasión, la también llamada ‘Mamá Niu’ ofreció una inesperada conferencia de prensa en un prestigiado hotel de la Ciudad de México. Antes, había dado una reveladora entrevista donde confesó que tuvo relaciones con Juan Vidal, incluso confirmó que su romance es real y que esperará a que salga.

¿Qué dijo Niurka Marcos en esta conferencia de prensa?

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde está cerca de llegar a los 2 millones de seguidores, Niurka compartió un video donde se puede ver un fragmento de la conferencia de prensa que ofreció horas después de su polémica salida de La Casa de los Famosos, ¿qué dijo?

“Yo sé que digo groserías y usted que mando a la ching… pero después, que me provocaron, así siempre ha sido y no va a cambiar, no porque yo lo programe, porque sea mi estrategia, es porque yo soy así. ¿Quién entró a La Casa de los Famosos? Niurka Marcos, tal cual es”, comentó la vedette, quien aseguró que no tenía una estrategia antes de entrar a este reality show porque no le habían dado ‘carnita’ para hacerlo.