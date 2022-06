Los fans hablan sobre su controversial salida de LCDLF

Niurka no piensa quedarse de brazos cruzados

La vedette cubana cuenta que es lo que hará para que Telemundo ‘pierda’

Niurka lanza amenaza a Telemundo. Tras ser la más reciente expulsada del reality ‘La Casa de los Famosos 2’ en Telemundo, Niurka Marcos explotó en contra de la cadena televisiva, culpándolos de haber ‘manipulado’ la información en los medios con respecto a ella y a su participación. Esto por lo visto no ha hecho de que la vedette esté del todo contenta…

Al contrario, Niurka no va a quedarse de brazos cruzados. Dijo que la idea de su salida fue de los ejecutivos de Telemundo a quienes evidenció después de una junta que tuvo con ellos y les dijo que no volvería a las galas conducidas por Sandarti y que encima despotricaría contra la empresa.

Niurka dice que el público no la sacó, si no ejecutivos de Telemundo

En una entrevista para el programa de Imagen ‘De Primera Mano’, Niurka aseguró que la producción manipuló a la gente para ‘hacerla quedar mal’ por lo que está indignada por la reacción de su hija Romina quien le informó que recibió miles de ataques en sus redes sociales.

“Creo que no me sacó el público, creo que la idea fue de los responsables, ejecutivos… acabo del tener una entrevista con ellos… Alan me contó todo y Romina me habló esta mañana llorando me asustó cuando me dijo ‘ma, tú no te mereces eso, en la audiencia de las galas de Telemundo están atacándote mucho y obviamente ellos manipularon durante esta semana mi imagen, la manosearon y la tiraron al piso”, dijo Niurka enfurecida. Archivado como: Niurka lanza amenaza a Telemundo