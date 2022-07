Cuando hay un espacio considerable entre la copa y el seno, es recomendable probarse nuevas tallas, pues es señal de que la copa no está dando el soporte necesario y de que, probablemente, pasarás momentos al no encontrar el ajuste adecuado para el tamaño de tus senos.

¡Aprende a descubrir tu verdadera talla de brasier! ¿Sabes lo importante que es elegir el modelo y talla correctos para tu tipo de cuerpo? Esto es porque, de acuerdo a un estudio en el que participaron osteópatas y quiroprácticos , más del 80% de las mujeres utilizan sostenes que no corresponden a su talla, lo que podría causar molestias de moderadas a severas.

Cuando un brasier está demasiado apretado, los senos suelen sobresalir y formar una “doble” copa; esto no solo es incómodo, sino que evitará que luzcas tus vestimentas tal y como lo habías planeado. En estos casos, lo mejor es buscar un brasier que sea una o dos tallas más grande, hasta encontrar uno que te acomode.

Un brasiere debe proveer el soporte necesario para que realices todas tus actividades sin molestias o incomodidades, y una forma de asegurarte de que así sea es consiguiendo un brasier que cubra la totalidad de los senos y que estos no sobresalgan o se formen bultos.

Aunque el frente del brasier es muy importante, el reverso también debe cumplir con ciertos requisitos, como lo es brindar comodidad y soporte a todos los componentes, como la banda, el broche y los tirantes; si el largo de los tirantes o el largo de la banda no se ajusta a tu talla, es momento de buscar un nuevo brasier.

El hecho de que los tirantes se resbalen podría parecer un problema menor, pero esto, además de suponer un problema estético, significa que tus senos no están recibiendo el soporte necesario y que las copas sufrirán un incómodo desajuste cada vez que utilices esta prenda.

1. El brasier deja marcas en la piel

Si el brasier es demasiado ajustado, notarás cómo quedan marcas en tu piel, especialmente en el área de los hombros, la espalda y la parte inferior de las copas. Si aún realizando ajustes encuentras que tu brasier sigue dejando marcas en tu cuerpo, esto quiere decir que se trata de una talla menor a la que necesitas.

Encontrar la talla de brasier perfecta parece una odisea, pero no siempre tiene que ser así: recuerda que tu comodidad y bienestar es el principal objetivo, y que no debes conformarte con una talla que cause estragos en tu cuerpo, ya que siempre hay opciones para tu tipo de cuerpo.