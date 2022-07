El medio del espectáculo en los últimos meses ha estado sufriendo pérdidas irreparables con sus estrellas y la muerte de Rebecca Balding no ha tardado en impactar a través de sus seguidores. En redes sociales, el nombre de la actriz ha sobresalido y los internautas no han dudado en expresar su cariño por los diversos papeles que ha protagonizado y donde se robó el corazón del público.

EL MUNDO DE LA TV ESTÁ DE LUTO. Se dio a conocer la muerte de la actriz Rebecca Balding, a los 73 años de edad, tras padecer una dura batalla contra una enfermedad mortal. Su esposo fue quien confirmó la triste noticia a los medios e indicó que Balding había estado luchando contra la enfermedad por un tiempo; los mensajes de condolencias no han tardado en llegar.

“Mi prima, Rebecca Balding, falleció en Salt Lake City. Si bien no éramos cercanos en la edad adulta, ella fue una profunda influencia en mi curiosidad por el mundo del espectáculo y la actuación. Madre, esposa, actriz. Lo hizo todo.”, declaró Caroline Williams a través de un tuit en redes sociales, el pasado 19 de julio.

En Twitter, Caroline Williams expresó sus condolencias por la muerte de su prima, Rebecca Williams. La actriz declaró que aunque no eran cercanas, Balding fue una inspiración y una profunda influencia en su curiosidad por el mundo de la actuación; Williams, confirmó que la actriz perdió la batalla y murió en Salt Lake City.

El papel que la lanzó a la fama fue en la serie Soap, donde interpretó a la abogada Carol David, en 19 episodios de 1977 a 1981, indicó New York Post. El papel de Carol, la convirtió en una de las favoritas para el público de la serie debido a que la abogada terminó enamorada de un hombre homosexual y tras una aventura, terminó embarazada de él.

Rebecca Balding, nació en Little Rock, Arkansas, en el año de 1948. Estudió actuación en la Universidad de Kansas y comenzó su travesía en la actuación al mudarse a Chicago, donde comenzó a trabajar en teatro, antes de tomar la decisión de viajar a Hollywood y comenzar a buscar oportunidades en televisión o cine, indicó Deadline.

Aunque Soap fue una de las producciones donde cobró fama, la actriz también participó en “Makin’ It”, “Lou Grant”, “The Gathering”, “Mr. y señora y señor” y “7th Heaven”, así como la película de 1977 “Deadly Game” junto a Andy Griffith y James Cromwell, indicó New York Post. Rebecca Balding, apareció en Scream Queen y protagonizó varias cintas de terror.

“Mi corazón está con todos los que la amaron”

A través de redes sociales, los mensajes de condolencias no han dejado de surgir tras darse a conocer que Rebecca Balding falleció el pasado lunes 18 de julio. Uno de los mensajes, fue por parte de la actriz Alyssa Milano, quien declaró que siempre recordará a Balging como una persona maravillosa.

“Rebecca Balding no solo fue una actriz maravillosa, era una buena persona. Me encantó cada minuto que pude pasar con ella en Charmed. ¡Tengo tan buenos recuerdos de Rebecca y su marido, Jim, bailando en nuestras fiestas de rodaje! Mi corazón está con todos los que la amaron. Me siento tan honrado de que nuestros caminos se hayan cruzado en esta vida. Descansa en paz.”, declaró la actriz Alyssa Milano en Facebook. Archivado como: Muere actriz Rebecca Balding